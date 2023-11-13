Dolar
28.60
Euro
30.59
Altın
1,946.45
ETH/USDT
2,064.30
BTC/USDT
36,485.00
BIST 100
7,568.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkmayı başaran Filistinli Cevdet Medhun, "Yaşamak için gerekli en ufak bir şey bile yok. Elektrik yok, su yok, hayat yok. Un ve hurma yiyorduk. Hastanede yaşamak ölmekten bile zor." dedi.

Mustafa M. M. Haboush, Gülşen Topçu  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"

Gazze

Gazze'de İsrail güçleri tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nden çıkmayı başaran Filistinli, "Şifa'da yaşamanın ölmekten zor" olduğunu belirtti.

Filistinli Cevdet Medhun, hastanede yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

Medhun, "Korku ve dehşet içinde önce El-Vahde Caddesi'ne oradan El-Yermuk Caddesi'ne geçtim. 'Güvenli koridor'da İsrail tankları tarafından üzerimize 3 kez ateş açıldı. Yaralananlar oldu." dedi.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma da değinen Medhun, "Yaşamak için gerekli en ufak bir şey bile yok. Elektrik yok, su yok, hayat yok. Un ve hurma yiyorduk. Hastanede yaşamak ölmekten bile zor." diye konuştu.

Hastanedeki herkesin aç olduğunu kaydeden Medhun, kendisinin de ancak 24 saat sonra dışarı çıkınca yemek yiyebildiğini söyledi.

"Ölmeyi bekliyorduk"

Elektriğin acil servis hariç son iki gün tamamen kesildiğini aktaran Medhun, 20 böbrek hastasının, diyaliz birimi çalışmadığı ve İsrail ordusu hemodiyaliz su sistemini vurduğu için ölümle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Medhun, "Oksijene ihtiyaç duyan ya da ameliyat olması gerekenler ölmüş sayılır. Hastanede ilk yardım hizmeti verilmiyor. Yoğun bakımda da elektrik yok. Kuvözlerdeki prematüre bebeklere de suni solunum cihazları çalışmadığı için doktorlar elleriyle solunum yaptı ama 2 bebek hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Cevdet Medhun, yaşadıklarını, "Sadece ölmeyi bekliyorduk. İntihar etmemek için Yahudilere 'gelin bizi öldürün' diyecek duruma geldik." şeklinde özetledi.

Cesetler, hastane bahçesinde bekliyor

Hastanenin bahçesinde gömülmeyi bekleyen yaklaşık 100 naaş olduğunu dile getiren Medhun, bu naaşları gömmek için 3 günden bu yana Kızılhaç'la iletişim kurduklarını ancak Kızılhaç'ın bölgenin tehlikeli olduğunu ve buraya defin yapılamayacağını söylediğini aktardı.

Hastane İsrail askerlerinin ablukası altında

İsrail güçlerinin, hastanenin dört bir yanını sardığını belirten Medhun, batı tarafının ise askerlerin hedef tahtası haline geldiğini kaydetti.

Medhun, dün, hastane yerleşkesi yakınlarındaki Ebu Husayre Caddesi'nin hedef alındığını ve 2 doktorun öldüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü
İletişim Başkanı Altun'un sözleri İspanya basınında
Kaş'ta yağmurun ardından denizin rengi değişti
Muğla'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde "yaşamak ölmekten zor"

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda görüştü

İran'da, İsrail'in Gazze saldırılarında öldürülen çocuklara dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi

AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz

AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
İsrail'de silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim'den bu yana rekor kırdı

İsrail'de silah ruhsatı başvuruları 7 Ekim'den bu yana rekor kırdı
Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'nin bazı kısımlarının işgali kabul edilemez

Ürdün Kralı Abdullah: Gazze'nin bazı kısımlarının işgali kabul edilemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet