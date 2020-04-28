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Dünya

Gazze'deki belediyelerden Kovid-19 ile mücadelelerine destek çağrısı

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak malzeme ve yakıt gibi belediyelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan destek istedi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 28.04.2020
Gazze'deki belediyelerden Kovid-19 ile mücadelelerine destek çağrısı

Gazze

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak malzeme ve yakıt gibi belediyelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan destek istedi.

Belediyeler Birliğince düzenlenen basın toplantısında konuşan Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, Kovid-19 kaynaklı mali kriz nedeniyle dün hizmetleri azaltma kararı aldıklarını hatırlattı.

Mevcut imkanlar dahilinde hizmetlerin mümkün olan en uzun süre boyunca sunulması amacıyla bu adımı attıklarını ifade eden Serrac, belediyelerin bu süreçte az imkanla, karantina merkezlerinin, kamu kuruluşlarının, sokak ve caddelerin dezenfekte edilmesi gibi birçok hizmeti yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Kanalizasyon çalışmaları ve çöp toplama gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılacak araçlar için yakıt tedarik edilmesi gerektiğini kaydeden Serrac, belediye hizmetlerinin azaltılmasının genel halk sağlığına olumsuz yansımaları olacağını dile getirdi.

Serrac, bu nedenle uluslararası ve bölgesel kuruluşlara Kovid-19'la mücadelede kullanılacak malzeme ve yakıt gibi belediyelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek verme çağrısında bulundu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de şu ana kadar 17 kişide Kovid-19 tespit edildi.

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