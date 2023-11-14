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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastalar ölüyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü söyledi.

Enes Canlı  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Gazze'de yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastalar ölüyor

Kudüs

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi.

Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun karadan saldırılarını giderek yoğunlaştırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gözlerin çevrildiği Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de kısıtlı imkanlarla, internet kesintisi altında çalışan hastanelerle iletişim tamamen kesildiği için son üç gündür ölü sayısını güncelleyemediklerini belirten Kudra, İsrail ordusunun "Şifa Hastanesi'ni kuşatmadığı ve isteyenlerin doğu kapısından güvenli biçimde ayrılabileceği" yönündeki iddialarını yalanladı.

"Hastanedeki bir binadan diğerine geçmek dahi mümkün değil"

Kudra, "Şifa Hastanesi son üç gündür elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı. İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni kuşatmış durumda. Hastanenin doğu ve güney çıkışlarında tanklar var, giriş-çıkışlara izin vermiyor. Hastanenin bahçesi keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. Bu tıbbi kompleksin içinde bir binadan diğer binaya geçmek dahi mümkün değil. " dedi.

"Şu ana kadar bir tane bebeğin nakledilmesini dahi sağlanamadı"

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin "yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin nakledilmesi için uluslararası kuruluşlarla çalıştıkları" şeklindeki açıklamasına işaret eden Kudra, Şifa Hastanesindeki yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için üç gündür uluslararası kuruluşlardan haber beklediklerini ancak şu ana kadar bir tane bebeğin nakledilmesinin dahi sağlanamadığını vurguladı.

Kudra, hastanede üç gündür yakıt eksikliği nedeniyle hayat kurtaracak tıbbi makinelerin çalışmadığına işaret ederek, "Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği karşısında hayat kurtaracak tıbbi makineler çalışamıyor. Tedavi gören yaralılara ve yoğun bakım ünitesindeki hastalara sağlık hizmeti sağlayamadığımız için her geçen dakika insanlar ölüyor." şeklinde konuştu.

Tüm dünyaya çağrı

Çok uluslu kurum ve kuruluşların tamamıyla iletişim kurduklarına dikkati çeken Kudra, şunları kaydetti:

"Bizler tüm uluslararası kuruluşlara ulaşıyoruz. Şu ana kadar bize yeterli, uygulanabilir veya Gazze'deki hastalara sağlık hizmeti sağlayabilecek herhangi bir çözüm üretilemedi. Tüm dünyaya, sağlık hizmeti sağlayabilmemiz için Gazze'ye ve Şifa Hastanesi'ne saldırıların durdurulması çağrımızı yineliyoruz."

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin kuşatılmadığını ileri sürmüştü.

Hagari, Şifa Hastanesi'nin doğu kapısının ayrılmak isteyen Gazzeliler için açık olduğunu ileri sürmüştü.

Şifa Hastanesi personeliyle doğrudan ve düzenli olarak konuştuklarını öne süren Hagari, "hastanenin pediatri bölümündeki bebeklerin daha güvenli bir hastaneye ulaştırılmasına yardımcı olacaklarını" söylemişti.

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