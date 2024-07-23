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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de UNICEF araçlarına ateş açıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) ait 2 araca ateş açıldığı, saldırıda can kaybı olmadığı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Gazze'de UNICEF araçlarına ateş açıldı

Ankara

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, sosyal medya hesabından saldırıya uğrayan araçların fotoğraflarını paylaştı.

Khodr, birisi bebek olmak üzere 5 çocuğun babalarıyla buluşturulması için UNICEF'a ait 2 aracın yola çıktığı sırada Gazze Vadisi bölgesinde saldırıya uğradığını belirtti.

Açılan ateş sonucu bazı mermilerin UNICEF araçlarına isabet ettiğini aktaran Khodr, saldırıda yaralanan olmadığını ifade etti.

Khodr, saldırıya uğrayan araçların üzerinde UNICEF'a ait olduğunu gösteren yazılar bulunduğuna dikkati çekerken, ekibin olaydan sonra çocukları babalarıyla buluşturduğunu kaydetti.

Bunun son 3 ay içerisinde Gazze'de UNICEF'a ait araçlara yönelik ikinci saldırı olduğunu belirten Khodr, "İnsani yardım çalışanlarının Uluslararası İnsani Hukuk kapsamında korunduğunu ve hedef alınmaması gerektiğini güçlü bir şekilde yineliyoruz. Gazze'deki insanların ve çocukların çaresizce güvendiği hayat kurtaran yardımın sağlanması için operasyonlarımız kolaylaştırılmalı ve korunmalıdır." ifadelerini kullandı.

UNICEF yetkilisi, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail askerlerinin 21 Temmuz'da Gazze Vadisi'nde BM konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını bildirmişti.

Gazze'de şiddetli saldırılarına devam eden İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

İsrail ordusunun, 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda Dünya Merkez Mutfağı'nın (WCK) 7 çalışanı hayatını kaybetmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

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