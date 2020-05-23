Gazze'de Kovid-19'dan ilk can kaybı
Gazze Şeridi'nde koronavirüs kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
Kudüs
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 hastaları için tahsis edilen hastanede tedavi altında tutulan ve kronik hastalıkları bulunan 77 yaşındaki Fadile Ebu Reyde'nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, bunun Gazze'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak bölgedeki toplam vaka sayısının 54'e yükseldiğini, hastalardan 16'sının iyileşerek taburcu edildiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.