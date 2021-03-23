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Dünya, Koronavirüs

Gazze'de Kovid-19 tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına geri dönüldüğünü açıkladı.

Muhammed Semiz   | 23.03.2021
Gazze'de Kovid-19 tedbirleri yeniden sıkılaştırıldı

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukası altındaki Gazze'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle cumartesi gününden itibaren 19:00 ile 9:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Taziye ve düğünler de dahil insanların bir araya geleceği her türlü etkinliğin yapılmaması kararı verildiğini kaydeden Bezm, halk pazarlarında da önleyici tedbirlerin sıkı takip edileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı vakalardaki düşüş nedeniyle 4 Şubat'ta Kovid-19 kısıtlamalarında hafiflemeye gitmiş ve gece sokağa çıkma yasağı uygulamasını kaldırmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarında önemli bir artış olduğunu belirtmişti.

Bakanlık verilerine göre, Gazze'de bugüne kadar salgın nedeniyle 589 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 780 kişi enfekte oldu, 55 bin 748 kişi ise sağlığına kavuştu.

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