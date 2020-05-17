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Dünya

Gazze'de camiler cuma ve bayram namazları için açılacak

Gazze'de Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verildi.

Gülşen Topçu   | 17.05.2020
Gazze'de camiler cuma ve bayram namazları için açılacak

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan camilerin cuma ve bayram namazı için açılmasına karar verdi.

Bakanlığa bağlı Vaaz ve İrşat Bölümü Genel Müdürü Velid Uvida Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, 22 Mayıs'tan itibaren, camilerin cuma ve bayram namazı için açılmaya başlayacağını ifade etti.

Uvida, camilerin açık olduğu anlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske takılması, tokalaşmama, herkesin kendi seccadesini getirmesi, giriş ve çıkışlarda kalabalık oluşturulmaması gibi kurallara uyulmasının zorunlu olduğunu, abdesthanelerin ise kapalı olacağını belirtti.

Bu kurallara uyulmasında gösterilen titizliğe göre ilerleyen zamanlarda camilerin tamamen açılması konusunun gündeme geleceğini ifade eden Uvida, kronik hastalıkları olanlar, kadınlar, çocuklar ve karantinada olanların camiye gitmemelerini istedi.

Gazze'de camiler 23 Mart'ta kapatılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 20 kişide virüs tespit edildiğini, bunlardan 16'ının iyileştiğini, 4'ünün ise sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdürüldüğünü açıklamıştı.

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