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Dünya, Sağlık

Gazze'de 602 bini aşkın çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 5 gün süren çocuk felci aşılama kampanyasında 602 bin 795 çocuğa ulaşıldığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Gazze'de 602 bini aşkın çocuğa çocuk felci aşısı yapıldı

Cenevre

Ghebreyesus, Gazze'de 22-26 Şubat'ta gerçekleştirilen çocuk felci aşılama kampanyasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de 5 günlük kitlesel çocuk felci aşılaması dün sona erdi ve 10 yaş altı 602 bin 795 çocuğa ulaşıldı." bilgisini paylaşan Ghebreyesus, devam eden ateşkesin, sağlık çalışanlarının geçen yıl gerçekleştirilen aşılama turlarından daha fazla çocuğa ulaşmasını sağladığını bildirdi.

Ghebreyesus, "Çocuk felcini sona erdirmek, tüm çocukların tam olarak aşılanmasına, güvenli suya, sanitasyona, hijyene ve uygun beslenmeye kesintisiz erişimin sağlanmasına bağlı." ifadesini kullandı.

Gazze'deki tüm çocukların ihtiyaç duyduğu ilacın "kalıcı barış" olduğuna vurgu yapan Ghebreyesus, DSÖ'nün, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ve ortaklarının, bölgede uzun vadeli sağlığı ve refahı sağlayan kalıcı ateşkes çağrısında bulunmaya devam ettiğini kaydetti.

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