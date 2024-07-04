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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de 300 bin civarı UNRWA öğrencisi yaklaşık 9 aydır okula gidemiyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana eğitim kurumları dahil büyük bir yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde, UNRWA'ya bağlı okullara kayıtlı yaklaşık 300 bin öğrencinin 9 aydan bu yana okullarından uzakta kaldığı bildirildi.

Bekir Aydoğan  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Gazze'de 300 bin civarı UNRWA öğrencisi yaklaşık 9 aydır okula gidemiyor

İstanbul

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana eğitim kurumları dahil büyük bir yıkıma yol açtığı Gazze Şeridi'nde, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okullara kayıtlı yaklaşık 300 bin öğrencinin 9 aydan bu yana okullarından uzakta kaldığı bildirildi.

UNRWA'nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının öğrencilerin eğitimi üzerindeki yıkıcı etkisine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Gazze'de 300 bin civarı UNRWA öğrencisi yaklaşık 9 aydır okula gidemiyor. UNRWA ekipleri, kritik oyun ve öğrenme faaliyetleri sunmak için barınaklarda ve zarar gören binalarda onlara ulaşmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların ateşkese ihtiyacı olduğu ve okullarına geri dönmeleri gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümetten 22 Haziran'da yapılan açıklamada, "Siyonist işgalin Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle, 7 Ekim'den bu yana 800 bin erkek ve kız öğrenci eğitim haklarından mahrum bırakıldı." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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