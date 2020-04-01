Gazze ve Tunus'ta Kovid-19 vaka sayıları arttı
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Tunus'ta 394'e, Gazze'de ise 12'ye yükseldi.
Tunus/Gazze
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Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 32 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 394'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada şu ana kadar yurt dışından gelen 18 bin 560 kişinin karantinaya alındığı, bunlardan 13 bin 725'inin gözlem süresini doldurduğu belirtildi.
Tunus'ta daha önce Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 olarak açıklanmıştı.
Tunus'ta genel karantina hali iki hafta daha uzatıldı
Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in başkanlığında Kartaca Sarayı'nda toplandı.
Açıklamada, Konsey'in, virüsle ilgili son gelişmeleri değerlendirdiğ ve daha önce ülke çapında ilan edilen 4 Nisan'da sona erecek genel karantina halinin 19 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Said, Konsey toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, genel karantina uygulamasıyla birlikte bazı gıda maddeleri üzerinde tekelleşme olgusunda artış yaşandığını da vurguladı.
Said, ceza kanununu gözden geçirmenin ve böyle bir süreçte gıda maddelerini tekelleştirenlerin "savaş suçlusu" sayılmalarının gerektiğini ifade etti.
Çin'den Tunus'a yardım mesajı
Öte yandan Çin yönetimi, koronavirüsle mücadelede Tunus'a yardım etmeğe hazır olduğunu açıkladı.
Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Tunuslu mevkidaşı Said'e bir mesaj gönderdi.
Şi, mesajında ülkesinin koronavirüsle mücadele için tıbbi ekipman alınması durumunda finansal kolaylıklar sağlamaya ve salgınla mücadeledeki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.
Çin Devlet Başkanı, Çin ve Tunus halklarının güvenliği ve sağlığının korunmasının hedeflendiğini kaydetti.
Tunus, koronavirüsle mücadeleye destek kapsamında geçen cumartesi Çin'nden tıbbi teçhizat tedarik etmişti.
Gazze
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise 2 kişide daha virüs görüldüğü ve toplam vaka sayısının 12'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada, yeni vakaların Refah Sınır Kapısı'nda kurulan karantina merkezlerinde bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.
Gazze Şeridi'nde son olarak Kovid-19 vakası tespit edilenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.