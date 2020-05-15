Euro
7.46
Dolar
6.90
BIST 100
100,057.90
Altın
1,743.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gana'da Türk yardım kuruluşları ramazanda 2 bin 855 erzak paketi dağıttı

Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Gana'da ramazanda ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddeleri dağıttı.

Adam Abu-bashal   | 15.05.2020
Gana'da Türk yardım kuruluşları ramazanda 2 bin 855 erzak paketi dağıttı

Abuja

Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşları, Gana'da ramazanda ihtiyaç sahiplerine temel gıda maddeleri dağıttı.

Aziz Mahmut Hüdayı Vakfı Gana Koordinatörü Selman Özpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Umuda Koşanlar Derneği ile Gana'daki Türk toplumunun bağışladığı yardımlarla ülkenin farklı bölgelerinde 2 bin 855 erzak paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Gana'da Türk yardım kuruluşları ramazanda 2 bin 855 erzak paketi dağıttı

Türk kurumları ve sivil toplum kuruluşları, ramazan ayı yardımları kapsamında, 2 bin 855 erzak paketini, Gana'nın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. ( Hüdayı Derneği - Anadolu Ajansı )


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
ABD'nin Roosevelt uçak gemisinde ikinci Kovid-19 dalgası
65 yaş üstüne izin saati değişti
DSÖ'den Kovid-19 aşı ve ilacı açıklaması

Benzer haberler

Gana'da Türk yardım kuruluşları ramazanda 2 bin 855 erzak paketi dağıttı

Gana'da Türk yardım kuruluşları ramazanda 2 bin 855 erzak paketi dağıttı

Batı Afrika'da en fazla Kovid-19 vakası Nijerya'da görülüyor