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Dünya

Trump, Hindistan'a solunum cihazı bağışlayacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için Hindistan'a solunum cihazı yardımı yapacaklarını duyurdu.

Dildar Baykan   | 15.05.2020
Trump, Hindistan'a solunum cihazı bağışlayacaklarını duyurdu

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin, dostumuz Hindistan'a solunum cihazları bağışlayacağını duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı. 

Salgın döneminde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yanında olduklarını vurgulayan Trump, "Aşı geliştirilmesi hususunda da Hindistan ile iş birliği içerisindeyiz. Bu görünmez düşmanı birlikte yeneceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 


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