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Dünya, Koronavirüs

Gana'da Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gana'da Sağlık Bakanı Manu'da Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 14.06.2020
Gana'da Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ulusal basında çıkan haberlerde Gana'da Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Manu'nun hastanede tedavi gördüğü, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Gana'da şimdiye kadar 11 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken 48 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



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