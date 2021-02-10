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Dünya, Koronavirüs

Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gana'da, onlarca milletvekili ve meclis çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 10.02.2021
Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Meclis Başkanı Alban Bagbin, yaptığı açıklamada, 17 milletvekili ve 151 meclis çalışanında Kovid-19'a rastlanmasının ardından dezenfeksiyon çalışmaları için Meclisin 2 Mart'a kadar kapalı olacağını belirtti.

Gana Meclisinde ocak ayında bir milletvekilinin Kovid-19'a yakalanması üzerine, milletvekilleri ve meclis çalışanlarına zorunlu test yapılmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 73 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 482 kişi hayatını kaybetti.

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