Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı
Batı Afrika ülkesi Gana'da, onlarca milletvekili ve meclis çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Abuja
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Meclis Başkanı Alban Bagbin, yaptığı açıklamada, 17 milletvekili ve 151 meclis çalışanında Kovid-19'a rastlanmasının ardından dezenfeksiyon çalışmaları için Meclisin 2 Mart'a kadar kapalı olacağını belirtti.
Gana Meclisinde ocak ayında bir milletvekilinin Kovid-19'a yakalanması üzerine, milletvekilleri ve meclis çalışanlarına zorunlu test yapılmıştı.
Ülkede şimdiye kadar 73 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 482 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.