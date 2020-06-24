Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
115,768.80
Altın
1,756.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 14 bin 568'e yükseldi

Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 14 bin 568'e yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 24.06.2020
Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 14 bin 568'e yükseldi Fotoğraf: Christian Thompson/AA

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 14 bin 568'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr Patrick Kuma-Aboagye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkede toplam 277 bin 550 Kovid-19 testi yapıldığını bildirdi.

Vaka sayısının, son 24 saatte 414 artarak 14 bin 568'e yükseldiğini belirten Kuma-Aboagye, 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 95'e çıktığını, iyileşen hasta sayısının ise 10 bin 907 olduğunu kaydetti.

Kuma-Aboagye, ülkede her gün vaka sayısının arttığına dikkati çekerek halkın, salgına karşı alınan tüm tedbirlere uymasını istedi.

Gana'da başkent Akra ile Ashanti, Western ve Central, vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun maske kullanması için mahkeme kararı çıkarıldı
Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 14 bin 568'e yükseldi
BM'nin 28 çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yüzde 20-25 değer kaybetmesi bekleniyor
Kültür ve sanat tesislerinde kontrollü normalleşme sürecinde alınacak önlemler belirlendi

Benzer haberler

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun maske kullanması için mahkeme kararı çıkarıldı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun maske kullanması için mahkeme kararı çıkarıldı

Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 14 bin 568'e yükseldi

BM'nin 28 çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar: Rusya ile uçuşların temmuz ayı içerisinde başlamasını ümit ediyoruz

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar: Rusya ile uçuşların temmuz ayı içerisinde başlamasını ümit ediyoruz
Sağlık Bakanı Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü
ABD'de Kovid-19 vakalarında 'rahatsız edici artış' uyarısı

ABD'de Kovid-19 vakalarında 'rahatsız edici artış' uyarısı