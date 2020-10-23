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Dünya

Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Eastern vilayetinde 6 katlı kilisenin çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal   | 23.10.2020
Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

Abuja

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Eastern Vilayet Direktörü Richard Amo Yartey, yaptığı açıklamada, vilayetin Manso Akroso bölgesinde 6 katlı bir kilisenin çöktüğünü belirtti.

Enkaz altındaki 18 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Yartey, 8 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Yartey, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu öne sürüldü.



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