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Dünya

Gana'da dang humması vaka sayısı 36'ya yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Eastern vilayetinde görülen dang humması vaka sayısının 36'ya çıktığı bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Gana'da dang humması vaka sayısı 36'ya yükseldi

Abuja

Gana Sağlık Hizmetlerinden (GHS) yapılan açıklamada, Eastern'de son 2 günde 27 kişide daha dang humması vakası görüldüğü bildirildi. Böylece 15 Temmuz'dan bu yana vilayette dang humması vaka sayısının 36'ya ulaştığı kaydedildi.

Salgının yayılmasını önlemek için bölgeye sağlık personellerinin gönderildiği aktarılan açıklamada, bölge halka hastalığa karşı daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Dang humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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