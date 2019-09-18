Euro
6.27
Dolar
5.68
BIST 100
101,930.10
Altın
1,489.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Spor, Futbol

Galatasaray 'Devler Ligi'ne bir puanla başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Hüseyin Eroğul   | 18.09.2019
Galatasaray 'Devler Ligi'ne bir puanla başladı

İstanbul

Club Brugge - Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda Club Brugge ile Galatasaray takımları, Jan Breydel Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao (9), rakipleriyle mücadele etti. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kaldı.

19. dakikada Ruud Vormer'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Mitrovic ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun topun ardından gelişen pozisyonda Mata sol tarafta topun kontrolünü kaybetti. Meşin yuvarlağı kapan Babel rakibinden sıyrılarak ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Mignolet gole izin vermedi.

34. dakikada Okereke'nin şutu savunmadan sekerek Ricca'nın önüne düştü. Ricca'nın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

42. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Bonaventure sağdan ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi. 

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Galatasaray 'Devler Ligi'ne bir puanla başladı

Galatasaray 'Devler Ligi'ne bir puanla başladı

'Saçmalayan birine yanıt vermeye kalkınca siz de saçmalarsınız'

Şampiyonlar Ligi beraberliklerle başladı

Galatasaray Club Brugge maçına hazır

Galatasaray Club Brugge maçına hazır
'Şampiyonlar Ligi müziğini çok seviyorum'

'Şampiyonlar Ligi müziğini çok seviyorum'
Transfer döneminde en çok Galatasaray konuşuldu

Transfer döneminde en çok Galatasaray konuşuldu