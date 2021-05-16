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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan şampiyonluk paylaşımları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Ercan Doğan   | 16.05.2021
Beşiktaş'tan şampiyonluk paylaşımları

Istanbul

Siyah-beyazlı ekibin Twitter hesabındaki paylaşımlardan birinde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli çocuk görselleri kullanılarak, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! Şampiyon Beşiktaş" ifadesine yer verildi.

Beşiktaş ayrıca "Arifeler sizin, Bayramlar bizimdir!", "Türkiye'nin en büyüğü Beşiktaş Jimnastik Kulübü!", "Sergen attı şampiyonluk geldi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Bu arada Göztepe maçının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda büyük coşku yaşayan Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk sevinci, soyunma odasında ve takım otobüsünde de sürdü. Soyunma odasında birbirlerine sarılarak şarkılar söyleyen futbolcular, kendilerini kalacakları otele götüren takım otobüsünde de bu sevinç gösterilerine devam etti.

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