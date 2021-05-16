Beşiktaş'tan şampiyonluk paylaşımları

Istanbul
Siyah-beyazlı ekibin Twitter hesabındaki paylaşımlardan birinde Galatasaraylı ve Fenerbahçeli çocuk görselleri kullanılarak, "Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler! Şampiyon Beşiktaş" ifadesine yer verildi.
Oyun bitti çocuklar, şimdi gerçekler!— Şampiyon Beşiktaş JK 🏆 (@Besiktas) May 15, 2021
ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/fH2Srm9eN8
Beşiktaş ayrıca "Arifeler sizin, Bayramlar bizimdir!", "Türkiye'nin en büyüğü Beşiktaş Jimnastik Kulübü!", "Sergen attı şampiyonluk geldi" şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Arifeler sizin, Bayramlar bizimdir!#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/4G76hHNozy— Şampiyon Beşiktaş JK 🏆 (@Besiktas) May 15, 2021
Bu arada Göztepe maçının ardından Gürsel Aksel Stadı'nda büyük coşku yaşayan Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk sevinci, soyunma odasında ve takım otobüsünde de sürdü. Soyunma odasında birbirlerine sarılarak şarkılar söyleyen futbolcular, kendilerini kalacakları otele götüren takım otobüsünde de bu sevinç gösterilerine devam etti.
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SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ 💪🏻#ŞampiyonSensin pic.twitter.com/CRqtri1rtO— Şampiyon Beşiktaş JK 🏆 (@Besiktas) May 15, 2021