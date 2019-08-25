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Dünya

G7 Zirvesi kapsamında 68 gözaltı

Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 68 kişi gözaltına alındı.

Yusuf Özcan   | 25.08.2019
G7 Zirvesi kapsamında 68 gözaltı

Biarritz

G7 Zirvesi karşıtı eylemciler gösteri düzenledi

Fransa'nın Biarritz kentinde yapılacak G7 Zirvesi'ne karşı çıkan protestocular, Bayonne kentinde gösteri düzenledi. Jandarma ve polis ekipleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı ) 

Fransa'da Pyrenees-Atlantique Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, G7 Zirvesi çerçevesinde 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 

Açıklamada, gözaltıların nerede ve hangi şartlarda gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Zirvede 13 bin 200 güvenlik görevlisi görev yapıyor

Bu arada, zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapıyor.

45. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz'de düzenleniyor.

Zirve karşıtı eylemciler Biarritz çevresinde gösteriler düzenliyor. Protestocular dün Biarritz yakınlarındaki Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı.

Bayonne'da polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Önceki gün ise Urrugne'de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.

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