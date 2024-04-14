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Dünya

G7 liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını güçlü şekilde kınadı

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, İran'ın İsrail'e saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı.

Selen Valente Rasquinho  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
G7 liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını güçlü şekilde kınadı

Brüksel

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla üye ülkelerin liderleri, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını tartışmak üzere video konferans görüşmesi yaptı.

Video konferansın ardından yapılan yazılı açıklamada, "G7 liderleri olarak, İran'ın İsrail'e yönelik doğrudan ve benzeri görülmemiş saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İran, İsrail'e yüzlerce insansız hava aracı (İHA) ve füze ateşledi. İsrail, ortaklarının yardımıyla bu saldırıyı püskürttü." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’e ve halkına tam dayanışma ve desteğin ifade edildiği açıklamada, "İsrail’in güvenliğine yönelik kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İran, eylemleriyle bölgenin istikrarsızlaştırılmasına doğru bir adım daha attı ve bu, kontrol edilemeyen bir bölgesel gerilime yol açma riski taşıyor. Bundan kaçınılmalıdır. Durumu istikrara kavuşturmak ve daha fazla tırmanmayı önlemek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu ruhla, İran ve vekillerinin saldırılarını durdurmasını talep ediyoruz ve istikrarı bozacak ilave girişimlere yanıt olarak şimdi daha fazla önlem almaya hazırız."

G7 açıklamasında ayrıca Gazze’deki duruma da değinilerek, "Acil ve sürdürülebilir bir ateşkes ve Hamas’ın rehineleri serbest bırakması doğrultusunda çalışmaya devam ederek ve de ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha fazla insani yardım ulaştırarak Gazze’deki krizi sona erdirmek için işbirliğimizi güçlendireceğiz." ifadesine yer verildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, liderlerin video konferans görüşmesinin bir saatten az sürdüğü belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de G7 liderlerinin İran'ın İsrail'e saldırısını kınadığını ve tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını bildirdi.

Michel, X hesabından yaptığı açıklamada, G7 Dönem Başkanı İtalya'nın çağrısıyla toplanan üye ülkelerin liderlerinin, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını oy birliğiyle kınadığını belirtti.

Video konferans yöntemiyle toplanan liderlerin tüm taraflara itidal çağrısı yaptığını kaydeden Michel, "Gerilimin düşürülmesi için tüm çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Michel ayrıca, "Gazze'deki krizin, özellikle acil ateşkes yoluyla mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi fark yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı, 17-18 Nisan'da yapılacak AB zirvesinde konunun özellikle ele alınacağını kaydetti.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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