G7 dışişleri bakanları ortak bildiriyle Rusya'yı kınadı
G7 dışişleri bakanları ortak bildiriyle Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısı ve şehirlerine yönelik son füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınadı.
Londra
ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının dönem başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde Capri Adası'ndaki toplantıları bugün son buldu. Bakanların toplantılarının ardından Orta Doğu’daki gelişmeler, Ukrayna ve diğer konularla ilgili üç bildiri yayınlandı.
Bildiride, G7 Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırganlığı "şiddetle kınadıkları" kaydedildi.
Bildiride, "Uluslararası alanda tanınan sınırları içinde özgürlüğünü, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunan demokratik Ukrayna'yı destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının ve Donbas'ın bazı bölgelerinde tanınmayan vekil rejimler kurmasının üzerinden 10 yıl geçtiği ve Ukrayna'nın işgalinin 3’üncü yılına girildiği hatırlatılan bildiride, Rusya’nın derhal, tamamen ve koşulsuz olarak tüm askeri güçlerini ve teçhizatını Ukrayna topraklarından çekmesi talep edildi.
Rusya’nın bu savaşı bugün sona erdirebileceği ifadesine yer verilen bildiride, şunlar kaydedildi:
"Tüm ülkeleri uluslararası hukuka uymaya ve Rusya'nın BM Şartı'nın temel ilkelerini ihlal ederek güç kullanarak toprak elde etme girişimlerini hiçbir şekilde onaylamamaya ya da göz yummamaya çağırıyoruz. Rusya tarafından Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarında düzenlenen geçmiş ya da gelecekteki sözde 'referandum' ya da 'seçimler'in meşruiyetini ve sonuçlarını asla tanımayacağız. Rusya'nın Ukrayna'nın egemen topraklarında yasa dışı şekilde başkanlık seçimleri düzenlemesi uluslararası hukukun çirkin ihlalidir."
Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkının desteklenmesinin ve uzun vadeli güvenliğine olan bağlılığın devam edeceği kaydedilen bildiride, "Ukrayna'ya yönelik savunma ve güvenlik yardımlarımızı arttırıyor ve ülkeye yardımcı olmak için üretim ve teslimat kabiliyetlerimizi artırıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ukrayna'nın gelecekte kendini savunabilecek ve tüm saldırılara karşı caydırıcı olabilecek güç oluşturmasına yardımcı olma çabalarının da desteklendiği vurgulanan açıklamada, Rusya’nın neden olduğu hasar ve yıkımın bedelini de ödemesi gerektiğinin altı çizildi.
"Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları kınıyoruz"
Ukrayna'nın enerji güvenliğine yönelik güçlü desteğin bir kez daha vurgulandığı bildiride, Rusya tarafından bir savaş yöntemi olarak kullanıldığı belirtilen kimyasal maddelere ilişkin derin endişelere değinildi.
Bildiride, "Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına ve Ukrayna genelindeki şehirlere yönelik son füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınıyoruz. Tam hesap verebilirliğin sağlanması konusunda kararlıyız ve Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan kayıp, yaralanma ve hasarın tazmin edilmesi konusunda Ukrayna'yı destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"Rusya’nın nükleer silah kullanma tehditleri dahi kabul edilemez"
Bildiride, Avrupa Konseyinin Aralık 2023'te Ukrayna'nın AB’ye katılımı için müzakereleri başlatma kararının memnuniyetle karşılandığı kaydedilerek, "Ukrayna'nın özellikle adalet sistemini ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve yolsuzlukla mücadele etmek üzere yürüttüğü reform çabalarında kaydettiği ilerlemeyi takdirle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bu çabaların, Ukrayna'nın benimsediği Avrupa-Atlantik yoluyla uyumlu olduğuna işaret edilen bildiride, demokrasisini güçlendirmek üzere daha fazla reform gerçekleştirmeye çalışan Ukrayna'nın desteklemeye devam edileceği belirtildi.
Rusya'nın nükleer söylemi ve Belarus'a nükleer silah konuşlandıracağını ilan etmesi dahil stratejik gözdağı verme yönündeki tutumunun "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın kimyasal, biyolojik ya da nükleer silah kullanmasının ağır sonuçları olacağını bir kez daha teyit ederiz." ifadesi kullanıldı.
Bu bağlamda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı bağlamında nükleer silah kullanması bir yana, nükleer silah kullanma tehditlerinin dahi "kabul edilemez" olduğuna işaret edildi.
"Kuzey Kore’nin yasa dışı silah ihracatını şiddetle kınıyoruz"
Bildiride, Rusya'nın enerji ve diğer sektörlerden elde ettiği gelirler üzerinde ciddi baskı uygulamaya devam edileceği belirtilerek, "Tüm ülkelere Rusya'dan yaptıkları ve savaşı destekleyen ithalatı azaltmaları çağrısında bulunuyoruz. Petrol fiyat tavanına uyum ve uygulamayı sıkılaştırmak için adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, Kuzey Kore'nin, Rusya'ya Ukrayna'da kullanılmak üzere yasa dışı silah ihracatının şiddetle kınandığı vurgulanan bildiride, "Özellikle, Kuzey Kore'nin ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını doğrudan ihlal eden ihracatını ve Rusya'nın Kuzey Kore balistik füzelerini tedarik etmesini kınıyor ve bu tür faaliyetlere derhal son vermeleri çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
Ayrıca, bildiride, İran'a Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarına yardım etmeyi durdurması çağrısında bulunuldu.
"Rusya’nın Moskova’daki saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutma girişimlerini reddediyoruz"
Bildiride, Rusya’nın başkenti Moskova'da 22 Mart’ta düzenlenen terör saldırısına da değinilerek, şunlar kaydedildi:
"Rus yetkililerin, Moskova yakınlarında meydana gelen ve DEAŞ tarafından üstlenilen trajik terör saldırısından Ukrayna'yı sorumlu tutma yönündeki temelsiz girişimlerini kesin dille reddediyoruz. Rusya'yı bu trajediyi Ukrayna'ya karşı dezenformasyon çabalarında kullanmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Bazı G7 ülkelerinin bu konuda Rusya’yla bilgi paylaşmaya devam etmesinin de gösterdiği üzere, terörle mücadelemizde kararlılığımızı sürdürüyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.