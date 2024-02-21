Dolar
31.01
Euro
33.56
Altın
2,022.80
ETH/USDT
2,900.80
BTC/USDT
50,977.00
BIST 100
9,312.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Brezilya'da başladı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başlayan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündem, küresel gerilimler, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.

Sinan Doğan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Brezilya'da başladı

Bogota

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Brezilya'nın ev sahipliğinde başladı.

Brezilya basınında çıkan habere göre, toplantılarda, Ukrayna'daki gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, küresel gerilimler, çok taraflı örgütlerin güçlendirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele, yoksulluğun azaltılması ve küresel yönetişim mekanizmalarının reformu ele alınacak.

Brezilya'nın G20 Baş Müzakerecisi Mauricio Lyrio, toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Küresel yönetişimin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz ve eşi benzeri görülmemiş bir çatışma döneminden geçiyoruz. Küresel zorluklarla mücadele edecek bir yönetim eksikliği var." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin genişletilmesini ve reform yapılmasını savunduklarını dile getiren Lyrio, veto yetkisine sahip ülkelerin direnişi nedeniyle fikir birliğine varılamadığını söyledi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 2 Mart 2023'te Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan bu yana ilk kez yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi ise kasımda Rio de Janeiro'da düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü
YTB'den Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinliği
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Hem Türkiye'miz hem Kıbrıs'ımız atalarımızın bize mirası
Bakan Uraloğlu: Hiçbir zaman tutamayacağımız sözü vermedik

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rio de Janeiro'da Mısırlı mevkidaşı Şukri ile görüştü

Batı Şeria'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve "aç bırakma" politikası protesto edildi

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Brezilya'da başladı

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi
Gazze’de 12 yıldır baba olmayı bekleyen Filistinli adamın buruk bebek sevinci

Gazze’de 12 yıldır baba olmayı bekleyen Filistinli adamın buruk bebek sevinci
Dünyanın en büyük 3 et üreticisi, Brezilya'daki Cerrado savanasını ormansızlaştırmakla suçlandı

Dünyanın en büyük 3 et üreticisi, Brezilya'daki Cerrado savanasını ormansızlaştırmakla suçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet