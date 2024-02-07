Dolar
30.60
Euro
32.94
Altın
2,034.98
ETH/USDT
2,369.40
BTC/USDT
43,161.00
BIST 100
8,893.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılacak
logo
Dünya

Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nden radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton suyun sızdığı belirlendi.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Tokyo

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında sızıntı saptandı.

Radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton kirli suyun, binanın havalandırma çıkışı etrafına sızdığı tespit edildi. Sisteme kirli su akışının durdurulmasıyla, sızıntı kesildi.

Santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) yetkilileri, suyun, "sezyum ve stronsiyum dahil 22 milyar bekerel radyoaktif madde içerebileceği" tahmininde bulundu.

Radyoaktif madde içeren suyun büyük bir kısmı toprağa sızarken, yakın bölgedeki drenaj kanallarındaki incelemelerde önemli düzeyde anormallik saptanmadı.

İşletici firmanın, suyun sızdığı bölgeyi "girilmez" statüsüne aldığı, bu bölge ve çevresindeki toprağın toplanması dahil prosedürleri ivedilikle başlattığı aktarıldı.

Atık su tahliyesi

TEPCO, santraldeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasını Ağustos 2023'te başlattı. Boşaltımın ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım'da tamamlandı.

Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor. Marta kadar toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılacak.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

2011'de 9 büyüklüğünde deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral etrafı tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kayseri'de tedavisi süren depremzede Aysima'nın öğretmen talebi yerine getirildi
Borçka'da sağanağın ardından hasar tespit ve temizlik çalışması yapılıyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu için çığ uyarısı
Türkiye genelinde eş zamanlı "güvenli eğitim" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Fukuşima'dan radyoaktif madde içeren yaklaşık 5,5 ton su sızdı

Tokyo ve çevresindeki yoğun kar yağışı sebebiyle 240 kişi yaralandı

Tokyo Camisi'nde Miraç Kandili idrak edildi

Japon havacılık şirketi Itochu Aviation, İsrailli Elbit Systems ile stratejik işbirliğini sonlandırmayı planlıyor

Japon havacılık şirketi Itochu Aviation, İsrailli Elbit Systems ile stratejik işbirliğini sonlandırmayı planlıyor
Japonya Başbakanı Kişida, Noto depremleri sonrası Kuzey Kore'den "iyi niyet mesajı" aldığını bildirdi

Japonya Başbakanı Kişida, Noto depremleri sonrası Kuzey Kore'den "iyi niyet mesajı" aldığını bildirdi
Japonya: UAD'nin İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararı yasal olarak bağlayıcı

Japonya: UAD'nin İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararı yasal olarak bağlayıcı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet