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Dünya

Fukuşima'daki atık su, Çin'e deniz mahsulleri ihracatını düşürdü

Japonya'nın Çin'e yönelik deniz mahsulleri ihracatı, ağustosta, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70,8 azaldı.

Ahmet Furkan Mercan  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Fukuşima'daki atık su, Çin'e deniz mahsulleri ihracatını düşürdü

Tokyo

Kuzeydoğudaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santralinde biriken atık suyun okyanusa tahliyesi, Japonya'nın deniz mahsulleri piyasasını olumsuz etkiliyor.

Atık suyun okyanusa tahliyesiyle, Japonya çıkışlı deniz mahsullerine karşı Çin yönetiminin uygulamaya aldığı ithalat yasağı etkisini hissettirdi.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre Japonya'nın ağustosta Çin'e yönelik deniz ürünleri ihracatı, Ağustos 2022'ye kıyasla yüzde 70,8 düştü.

Çin'e ihracatı olumsuz etkilenen ürünler arasında ilk sırada, ihracatı yüzde 71,3 azalan deniz tarağı yer aldı.

Öte yandan ulusal basında, aynı dönemde, Japonya'nın Çin'e yönelik gıda ihracatının da yüzde 43 gerilediği belirtildi.

Atık suyun tahliyesi süreci

Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu'na boşaltılmasına bu yıl 24 Ağustos'ta başlanmıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), santraldeki incelemelerin ardından raporunda, boşaltım planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesinin hedeflendiği plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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