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Dünya

Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarını olumsuz bulduğunu ortaya koydu.

Yusuf Özcan   | 27.01.2021
Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Ipsos araştırma şirketinin Le Point dergisi için 22-23 Ocak'ta yaptığı ankete göre, ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a duyulan güven oranı bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.

Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor.

Başbakan Jean Castex'e duyulan güven oranı ise yüzde 32 olarak belirlendi.

Castex'in politikalarını olumsuz görenlerin oranı yüzde 61'e çıkarken, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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