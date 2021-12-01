Dolar
13.28
Euro
15.13
Altın
1,791.11
ETH/USDT
4,748.60
BTC/USDT
58,628.00
BIST 100
1,854.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fatih’te Balat semtindeki bir binada çökme meydana geldi
logo
Dünya

Fransızların yüzde 28'si faturalarını ödemek için borç alıyor

Fransa'da yapılan bir anket, Fransızların yüzde 28'sinin faturalarını ödemek için borç aldığını ortaya koydu.

Yusuf Özcan   | 01.12.2021
Fransızların yüzde 28'si faturalarını ödemek için borç alıyor

Ile-de-France

Intrum araştırma şirketinin yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 28'i son 6 ayda faturalarını ödemek için borç aldığını belirtti. Geçen yıl bu oran yüzde 21 olarak belirlenmişti.

Ankete katılanların yüzde 27'si ekonomik nedenlerden dolayı faturalarını geç ödemek zorunda kaldığını beyan etti.

Katılımcıların yüzde 49'u ise bu durumun sık yaşandığını aktardı.

Fransızların yüzde 32'si temel ihtiyaçlarını karşılamak için aylık gelirlerinin yüzde 25'i kadar borç aldığını ifade etti. Avrupa genelinde bu oranın yüzde 25 olduğu belirtildi.

Son aylarda ekonomik durumlarının kötüleşmesiyle faturalarını ödeme ve para biriktirme konusunda zorluk yaşayanların oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Bu oranın Avrupa genelinde yüzde 37 olduğu aktarıldı.

Ankete katılanların yüzde 36'sı hükûmetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen şirketlere yaptığı yardımları durdurmasının ekonomik koşulların kötüleşmesinin nedenlerden biri olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 67'si ise akaryakıt ve gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasının nedeni olarak yüksek enflasyonu gösteriyor.

Fransızların yüzde 67'si enflasyonun ekonominin üzerindeki olumsuz etkisinden endişeleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti
DSÖ'den 'salgınların önlenmesi için hükümetler arası müzakere kurulu' kararı
İsveç'te aşı pasaportu uygulaması, eline mikroçip taktıranların sayısını artırdı
AB ülkeleri omicron nedeniyle seyahat kurallarını günlük olarak gözden geçirecek
Çin'de yurt içi kaynaklı 91 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Fransızların yüzde 28'si faturalarını ödemek için borç alıyor

Fransızların yüzde 28'si faturalarını ödemek için borç alıyor

İşletmelere 20 milyar liralık destekte detaylar belli oldu

OECD, küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 4,5 büyümesini bekliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Enflasyonun karşısında emeği koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Enflasyonun karşısında emeği koruyacağız
Fransa’da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour’a çalıntı görsellerle kampanya suçlaması

Fransa’da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour’a çalıntı görsellerle kampanya suçlaması
Borsa İstanbul'da son 12 yılın en güçlü performansı

Borsa İstanbul'da son 12 yılın en güçlü performansı