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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransız vekillerden "Gazze'de savaş" ifadesini kullanan Macron'a tepki: Savaş değil soykırım

Fransız muhalif milletvekilleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Gazze’de savaş durmalı” mesajına “savaş değil soykırım” ifadesini kullanarak tepki gösterdi.

Esra Taşkın  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Fransız vekillerden "Gazze'de savaş" ifadesini kullanan Macron'a tepki: Savaş değil soykırım

Paris

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de savaş durmalı. Herkes bunu duymalı. Bu, Gazzeliler, esirler ve şu anda tehlikede olan bölgenin istikrarı açısından hayati önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD'li, Mısırlı ve Katarlı arabulucuları desteklediğini ifade etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili François Piquemal, Macron’un paylaşımına tepki gösterdi.

Piquemal, Gazze'de savaş olmadığını, "bir savaş suçlusu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun soykırım girişiminde bulunduğunu" savundu.

Macron'un "Netanyahu'nun Paris'te hoş karşılanacağını" söylediğini hatırlatan Piquemal, “Uyanın, harekete geçin ve bizi utandırmaktan vazgeçin.” ifadesini kullandı.

LFI milletvekili Nathalie Oziol ise X hesabından, “İsrail hükümeti Gazze’de bir savaş değil, soykırım yapıyor. Netanyahu ve (İsrail Cumhurbaşkanı Isaac) Herzog’u ağırlamayı bırakın, silah göndermeyi durdurun ve İspanya, İrlanda ve Norveç’in de yaptığı gibi Filistin Devleti'ni tanıyın.” açıklamasını yaptı.

LFI milletvekili Thomas Portes ise Macron’un paylaşımına yaptığı yorumda, “Bu bir savaş değil, soykırım” ifadesini kullandı.

Portes, İsrail’e yönelik silah ambargosu, ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamayan Macron'un “soykırımın” ilk suç ortağı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, “Daha da kötüsü, soykırımcı Netanyahu’nun (Fransa’da) hoş karşılanacağını söylediniz. Utanın.” ifadelerini kullandı.

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