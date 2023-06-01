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Dünya

Fransız Parlamentosu, influencerların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı nihai olarak onayladı

Fransa'da Parlamento influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını nihai olarak kabul etti.

Esra Taşkın  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Fransız Parlamentosu, influencerların faaliyetlerini denetleyen tasarıyı nihai olarak onayladı

Paris

Fransız Senatosunun oturumunda, influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerini denetlemeyi hedefleyen yasa tasarısı ikinci kez görüşüldü.

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.

Dün mecliste de kabul edilen tasarı, bugün senatoda yapılan oylamanın ardından Parlamento tarafından nihai olarak onaylanmış oldu.

Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.

"Reklam" yazısı zorunluluğu

Tasarı, influencerlara, alkol ve tütün ürünleri ile estetik operasyon reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında "reklam" veya "ticari işbirliği" yazısı zorunluluğunu getiriyor.

2 yıla kadar hapis cezası

Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencerlara 2 yıla kadar hapis ve 300 bin avroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.

Tasarı 2 kez mecliste ve 2 kez senatoda görüşüldü.

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