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Dünya

Fransız aşırı sağcı Le Pen'e Guadeloupe'ta tepki gösterildi

Fransız cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e, seçim kampanyası kapsamında gittiği Fransa’nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda bir televizyon kanalına röportaj verdiği sırada tepki gösterildi.

Yusuf Özcan   | 27.03.2022
Fransız aşırı sağcı Le Pen'e Guadeloupe'ta tepki gösterildi

Paris

Fransız basınındaki haberlerde, aşırı solcu olduğu belirtilen bir grubun, dün akşam adada bir televizyon kanalına verdiği röportaj sırasında Le Pen'e, "dışarı" ve "ırkçı" sloganları atarak tepki gösterdiği kaydedildi.

Le Pen ve ekibinin "20 aşırı solcu eylemci" tarafından şiddetli şekilde iteklendiği ifade edilen haberlerde, bunun üzerine Le Pen'in, korumaları tarafından alandan çıkartıldığı aktarıldı.

Le Pen'in danışmanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Andre Rouge, yaptığı açıklamada, olay sırasında sırtına vurulduğunu belirtti.

BFMTV kanalına konuşan göstericilerden Laurence Maquiaba, eylemleriyle Le Pen'in mesajının büyük kitleler tarafından duyulmasını önlemek istediklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da France 3 kanalında yaptığı açıklamada, Le Pen'in fikirleriyle mücadele ettiğini ancak bu olayı şiddetli kınadığını dile getirdi.

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