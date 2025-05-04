Dolar
38.57
Euro
43.64
Altın
3,241.10
ETH/USDT
1,836.70
BTC/USDT
95,700.00
BIST 100
9,167.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'nın Roubaix kentinde Eyüp Sultan Camisi açıldı

Fransa'nın kuzeyindeki Roubaix kentinde 3 bin kişilik ibadet alanı bulunan ve yapımı yaklaşık 12 yıl süren Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin açılışı yapıldı.

Esra Taşkın  | 04.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
Fransa'nın Roubaix kentinde Eyüp Sultan Camisi açıldı Fotoğraf: Muhammed Gün - AA

Paris

Eyüp Sultan Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, DİTİB Fransa Başkanı ve Paris Din Hizmetleri Müşaviri Bayram Demirtaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Fatih Nişancı, Eyüp Sultan Camisi Derneği Başkanı İbrahim Alcı, yerel yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Din Hizmetleri Genel Müdürü Kondi, törende yaptığı konuşmada, camilerin sadece ibadet mekanı değil, dostluk ve birlikte yaşama iradesinin bir simgesi olduğunu belirterek, "Bu cami, gönülleri ve kalpleri birleştiren bir yapı." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

DİTİB Fransa Başkanı Demirtaş, İslam inancında, cami ve mescitlerin Kabe'nin bir şubesi olarak görüldüğünü anlattı.

Eyüp Sultan Camisi

Yapımı yaklaşık 12 yıl süren 3 bin kişilik ibadet alanı olan cami, Osmanlı mimarisi ilham alınarak inşa edildi.

23 metre yüksekliğinde 1 minaresi, 15 metre yüksekliğinde 1 ana kubbesi ve 7 küçük kubbesi bulunan caminin, mermerleri Konya'dan, kapılar Maraş'tan getirildi ve bünyesinde özel Manisa yün halısı kullanıldı.

Camide, İstanbul'dan getirilen 4 katlı 8 metrelik büyüklüğünde bir avize yer alırken, ibadethaneyi, örümcek ve haşerelerden uzak tutmak için Mimar Sinan'dan ilham alınarak avizede deve kuşu yumurtaları kullanıldı.

Roubaix Belediyesi, camiye çıkan caddenin adını "İstanbul Caddesi" olarak değiştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, şehit Uzman Çavuş Özen için başsağlığı mesajı
Bakan Yerlikaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı sonrası provokatif paylaşım yapanlara ilişkin açıklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü "Özgür Özel'in makam aracı kapalı otoparka alınmadı" iddiasını yalanladı
Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 çocuk esnafın yardımıyla kurtarıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik saldırı, Türkiye demokrasisine karşı yapılmıştır

Benzer haberler

Fransa'nın Roubaix kentinde Eyüp Sultan Camisi açıldı

Fransa'nın Roubaix kentinde Eyüp Sultan Camisi açıldı

Macron'un papalık seçim sürecindeki adımları tartışmalara neden oldu

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Fransa'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Sete Belediye Başkanı istifa edecek

Fransa'da yolsuzluktan suçlu bulunan Sete Belediye Başkanı istifa edecek
UAD duruşmalarında Fransa "İsrail'in UNRWA'yı Filistin'de yasaklama hakkı olmadığını" vurguladı

UAD duruşmalarında Fransa "İsrail'in UNRWA'yı Filistin'de yasaklama hakkı olmadığını" vurguladı
ABD ve Fransa Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunurken, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı

ABD ve Fransa Ukrayna'da ateşkes çağrısında bulunurken, Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet