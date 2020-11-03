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Dünya

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda 4 yeni gözaltı

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.

Yusuf Özcan   | 03.11.2020
Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda 4 yeni gözaltı

Paris

Fransız basının adli kaynaklara dayandırdığı haberlerde, ülkenin Val d'Oise bölgesinde söz konusu saldırıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Bunlardan birinin saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyle temasta olmakla suçlandığı bildirildi. 

Gözaltı süresi devam eden bu kişinin İtalya'dan Fransa'ya saldırının şüphelisiyle birlikte geldiği aktarıldı.

Bu arada, hastanede tedavisi süren şüphelinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, bu nedenle yaralı olarak yakalanan kişiye müdahale eden sağlık görevlilerine Kovid-19 testinin yaptırılacağı kaydedildi.

Saldırıya ilişkin daha önce 6 kişi gözaltına alınmış ve 5'i sonradan serbest bırakılmıştı.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği bildirilmişti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, Fransa genelinde ise terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

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