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Dünya

Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı

Fransa'nın Lyon kentinde meydana gelen patlamada 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hasan Esen   | 24.05.2019
Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı

Paris

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Lyon'da bir fırının önüne bırakılan küçük bir paket içindeki bomba patladı.

Yetkililer bu iddiayı henüz doğrulamazken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, canlı yayında yaptığı açıklamada olayı "saldırı" olarak niteledi. Macron, patlamada kimsenin hayatını kaybetmediğini belirtti.

Polis yaralı sayısının 13 olarak açıkladı. Yaralılardan hiçbirinin durumunun kritik olmadığı kaydedildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Savcılık, terörle mücadele biriminin soruşturmayı yürüteceğini açıkladı. Yerel medya, paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını duyurdu.

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