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Dünya

Endonezya'da Agung Yanardağı'nda patlama

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Mahmut Atanur   | 24.05.2019
Endonezya'da Agung Yanardağı'nda patlama

Jakarta Raya

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, yanardağda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada püsküren lavlar, kraterden 3 kilometre mesafeye kadar uzandı.

Yanardağdan püsküren kül nedeniyle bölge civarındaki bazı yerleşim yerlerinde kül yağmuru oluşurken, yanardağ kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıldı.

Yetkililer, yanardağ etrafında yaşayanlardan dışarı çıkmaları halinde de maske takmasını istedi.

Agung Yanardağı'nda 1963'teki volkanik patlama sonucunda lav akışı 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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