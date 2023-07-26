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Dünya

Fransa'nın Korsika Adası'ndaki yangında 200 hektarlık alan kül oldu

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda gece başlayan yangında 200 hektarlık alan alevlere teslim oldu.

Alaattin Doğru  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Fransa'nın Korsika Adası'ndaki yangında 200 hektarlık alan kül oldu

Ankara

Fransız basınındaki haberlere göre, Korsika Adası'ndaki Haute-Corse bölgesinde gece yarısı yangın çıktı.

Corbara, Pigna ve Santa-Reparata-Di-Balagna yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayan ve hızla ilerleyen yangında şu ana kadar 200 hektarlık alan kül oldu.

Bölgede 200 itfaiyeci alevlerle mücadele ederken, 100'den fazla kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Turistik faaliyetlerin de yoğun olduğu bu bölgede yangın nedeniyle kırmızı alarm durumuna geçildi.


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