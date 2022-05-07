Fransa'nın 'çevre dostu' Massy Ulu Camisi dikkatleri üzerine çekiyor
Fransa'nın ilk çevre dostu camisi olarak bilinen, camdan kubbesi ve büyük kısmı camdan oluşan minaresiyle dikkati çeken Massy Ulu Camisi, enerji tasarrufu sağlaması ve doğal kaynakları etkili kullanmasıyla öne çıkıyor.
Paris
Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinin 54 bin nüfuslu Massy kentinde inşa edilen camide, çift duvar izolasyonu, yerden ısıtma sisteminin yanı sıra kubbe, minare ile pencerelerin özel camlardan oluşması ve aydınlatmada LED ışıkların kullanılması, kaynakların verimli kullanımını sağlıyor.
Abdesthanelerinde sensörlü musluklar bulunan camide depolanan yağmur suyuyla, temizlik yapılıyor ve çevredeki yeşil alan sulanıyor.
İnşası 2010-1019 yıllarında tamamlanan caminin çatısında, enerji ve ısı kaybını önleyen, oksijen üreten bitkisel kaplama bulunuyor. Toplam 4 milyon 500 bin avroya mal olan cami, Massy ve Fransa'daki Müslümanların bağışlarıyla yapıldı.
Caminin zemin katında 520 metrekarelik alanda erkekler, 250 metrekarelik asma katta da kadınlar namazlarını kılabiliyor. Camide ayrıca Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerinin yapıldığı 7 sınıf, kültürel aktiviteler için ayrılmış büyük bir konferans salonu ve geniş bir otopark bulunuyor.
Caminin bahçesindeki ağaçlar arasında zeytin ve incir ağaçları da yer alıyor.
Önceleri iki mescidin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin Müslüman ailenin yaşadığı Massy'de caminin açılışıyla vakit ve özellikle cuma namazlarına çevre kentlerden de yoğun katılım oluyor. Camide yoğunluk sebebiyle, iki ayrı cuma namazı kılınıyor.
"Hz. Muhammed, bitki ve hayvanları korumayı, israfı önlemeyi teşvik ediyordu"
Massy Ulu Camisi Derneği olan Massy'deki Müslümanlar Konseyi Başkanı Mahmoud İsmail, "çevre dostu cami"yi AA muhabirine anlattı.
İsmail, çevre ve ekolojinin artık çokça konuşulan bir konu olduğunu, herkesin israfı önlemek ve doğayı korumaktan bahsettiğini söyledi.
İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in 1400 yıl önceki öğretileri ve Kuran-ı Kerim'de yer alan ekoloji prensiplerinden yola çıkarak camiyi inşa ettiklerini belirten İsmail, Massy Ulu Camisi'nin Fransa'nın ilk çevre dostu camisi olduğunu aktardı.
İsmail, "Hz. Muhammed, bitki ve hayvanları korumayı ve israfı önlemeyi teşvik ediyordu" diyerek, İslam'ın ekoloji açısından dünya medeniyetine büyük katkıları olduğuna dikkati çekti.
Çevre dostu olan, az enerji ve su tüketen bu camiyi Fransa'ya ve Müslümanlara kazandırmak için çok çalıştıklarını aktaran İsmail, yapım aşamasında mühendislik okulu öğrencileriyle beraber çalıştıklarını ifade etti.
İsmail, izolasyon, ısıtma, aydınlatma sistemlerinin yanı sıra camide, özellikle kış aylarında ısı kaybını önlemek için dışarıdaki temiz soğuk havayı dolaylı yoldan ısıtarak cami içerisindeki havayı temizleyen farklı bir havalandırma sistemi kurduklarını da belirtti.
Caminin minaresi ve kubbesi ile pencerelerde kullanılan özel camlar sayesinde binanın içine giren doğal ışık miktarın maksimum seviyeye ulaştığına dikkati çeken İsmail, bu camların kızılötesi ışınları durdurarak sera etkisini önlediğini dile getirdi.
Massy'deki Müslümanlar Konseyi Başkanı Mahmoud İsmail, Avrupa'daki Müslümanlara çağrıda bulunarak, "Bizi dinleyen tüm Müslümanlara şunu söylüyorum. Avrupa'da saygın ibadethanelere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Cami cemaati ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor
Cami derneğinin en eski kurucu üyelerinden Benaziz Douadi de Massy Ulu Camisi'nin açılması için 1972'den bu yana mücadele verdiklerini ve hayallerini gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını aktardı.
Cemaatten Ahmed Houd de eskiden cemaatin mescitlerde namaz kıldığına işaret ederek, zamanla kentteki Müslüman nüfusun arttığını, böyle bir camiye kavuşmayı çok arzuladıklarını hatırlattı.
Houd, camide sosyal aktivitelerin yapıldığını, ihtiyaç sahiplerine yemek ve gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.