Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.75
ETH/USDT
2,703.50
BTC/USDT
36,076.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşuyor. Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici üç köprü zarar gördü.
logo
Dünya

Arnavutluk Bankası Müzesi, nadir bulunan değerli koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Bankası Müzesi, geçmişten günümüze ulaşan madeni para ve banknotlarla ilgi çekiyor.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju   | 07.05.2022
Arnavutluk Bankası Müzesi, nadir bulunan değerli koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Başkentteki Merkez Bankası binası içinde 30 Ekim 2015'te açılan müze, Arnavutluk'un bağımsızlığının ilan edildiği 1912 yılından günümüze kadar gelen ender madeni para ve banknot koleksiyonuna ulaşmayı mümkün kılıyor.

Arnavutluk Bankası Müzesi'nde sergilenen koleksiyonlar arasında hazineler, madeni paralar ve banknotlar, çekler, menkul kıymetler, madalyonlar, üzerinde madeni paralar bulunan kişisel mücevherler, altın külçeler, Merkez Bankası tarafından tarihi olayları ve karakterleri anmak için verilen hatıra paraları ve etnografik objeler bulunuyor.

"Banka Kombetare e Shqipnis" ismiyle 2 Eylül 1925'te kurulan Arnavutluk Ulusal (Merkez) Bankası'nın, Şubat 1926'da bastığı ilk Arnavutluk ulusal para birimi olan "altın frankı" ve "leke" adlı kuruşlar da müzede sergilenenler arasında yer alıyor.

Bunlar, aynı zamanda Arnavut kültürel mirasının bir parçasını oluşturuyor.

Müzede Osmanlı paraları da sergileniyor

Arnavutluk Bankası Müze ve Yayıncılık Sektörü Sorumlusu Besa Prela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin sadece para koleksiyonu müzesi değil aynı zamanda Merkez Bankası'nın ne olduğunu, finansmanın nasıl yönetildiğini ve para politikasının nasıl çalıştığını açıklayan bir finansal eğitim müzesi olduğunu söyledi.

Müzenin bölümlerinin kronolojik olarak ayrıldığına dikkati çeken Prela, "Arnavutluk Bankası Müzesi, gerek günümüz Arnavutluk topraklarında gerek bizim tarihi topraklarımızda dolaşan madeni para ve banknotlar gibi, Arnavutluk Bankası'nın hazinelerinde sakladığı tüm bu kültürel mirası sergilemek, milletimizin tarihinin farklı dönemlerinde paramızın yolculuğunu anlatmak için kuruldu." dedi.

Bu arada, müzenin bir kısmını da Osmanlı sikkeleri koleksiyonu oluşturuyor. Osmanlı madeni paralarının yer aldığı koleksiyonda, 15'inci yüzyıldan 20'nci yüzyılın başlarına kadar Osmanlı Devleti'nde tedavülde olan madeni paralar sergileniyor.

Koleksiyonda akçe, kuruş başta olmak üzere altın lira ve birçok Osmanlı madeni parası bulunuyor.

Müze yöneticilerine göre, kurum içinde olmasına rağmen müzeye ziyaretçilerin ve araştırmacıların ilgisi her zaman yüksek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1743 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Benzer haberler

Arnavutluk Bankası Müzesi, nadir bulunan değerli koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor

Arnavutluk Bankası Müzesi, nadir bulunan değerli koleksiyonlara ev sahipliği yapıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk Meclisine hitap etti

İslam Medeniyetleri Müzesi'ni 21 günde 160 bin kişi gezdi

Tekirdağ'da Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi camiler göz kamaştırıyor

Tekirdağ'da Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi camiler göz kamaştırıyor