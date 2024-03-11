Dolar
32.02
Euro
34.98
Altın
2,180.26
ETH/USDT
4,039.30
BTC/USDT
72,512.00
BIST 100
9,131.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarına karşı protesto düzenledi.

Şeyma Uzundere  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

Ankara

Yerel basındaki haberlere göre, çiftçi sendikası Coordination Rurale'in çağrısıyla 150'ye yakın çiftçi, traktörleriyle kentte bulunan Nouvelle-Aquitaine Bölge Konseyinin önünde toplandı.

Hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler, Konsey binasının önüne gübre ve lastik bıraktı.

Öte yandan, konsey binasını barikatlarla çevreleyen polisler ve çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Çiftçiler, Bölge Konseyinden kendilerine yönelik acil yardım paketini hayata geçirmesini talep etti.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarını protesto ediyor.

Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler ayrıca, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Naci Görür: İzmir'in çevresindeki fayların 7 ve üzeri deprem üretebilecek potansiyeli var
Bakan Özhaseki, çölleşme ve erozyonla mücadelede 534 proje hazırlandığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir iktidar olduk
Ankara'da belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
"Narkoçelik-6" operasyonlarında 245 kişi yakalandı, 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

Fransa'nın Bordeaux şehrinde çiftçiler tarım politikalarını protesto etti

Macron, "ölmeye yardım" diye nitelediği yasa tasarısının Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini açıkladı

Traktörde çevreci motor teknolojisi yaygınlaşacak

Paris'te 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı

Paris'te 4 Türk kadın ressamın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı
Fransa'da Dünya Kadınlar Günü'nde Filistin ve İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

Fransa'da Dünya Kadınlar Günü'nde Filistin ve İsrail yanlıları arasında arbede çıktı
Yunanistan'da çiftçiler sektörleri için yasal düzenleme ve mali destek talep ediyor

Yunanistan'da çiftçiler sektörleri için yasal düzenleme ve mali destek talep ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet