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Dünya

Fransa'dan Dünya Sağlık Örgütüne Kovid-19 eleştirisi

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, koronavirüs salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütünü eleştirdi.

Yusuf Özcan   | 15.04.2020
Fransa'dan Dünya Sağlık Örgütüne Kovid-19 eleştirisi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi eksik yönettiğini belirtti.

Le Drian, Senato'da yaptığı konuşmada Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu. DSÖ'nün işleyişi hakkında söylenecekler olduğunu ifade eden Le Drian, "DSÖ'nün tepki, devletlerden bağımsız hareket etme kabiliyeti, bilgi iletme veya uyarı yapma eksikliği bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sorunun sadece örgütün aktörlerinde değil aynı zamanda DSÖ'nün işleyişinde olduğunu belirten Le Drian, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonu durdurma kararından üzüntü duyduğunu söyledi.

Trump DSÖ'ye sağlanan fonu durdurmuştu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü basın toplantısında, "Çin'in tezlerini savunmakla" ve "Vuhan'da salgının nasıl yayıldığına ilişkin güvenilir bir soruşturma yapmamakla" suçladığı DSÖ için, "Onca yılın ardından artık en temel görevini yerine getiremeyen Dünya Sağlık Örgütü sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Örgütün adeta Çin için çalıştığını ileri süren Trump, "Bugün yönetimime, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığımız fonu durdurma talimatı veriyorum. Herkes orada neler döndüğünü biliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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