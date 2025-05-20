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Dünya

Fransa'dan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesine destek

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, İsrail'in Gazze'deki tutumu dikkate alındığında İsrail'e AB pazarında ayrıcalıklar tanıyan ve insan haklarına ilişkin maddeler de içeren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Şeyma Yiğit  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Fransa'dan AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesine destek

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, France Inter radyosuna verdiği röportajda, İsrail’in Gazze'ye saldırılarını artırmasını ve insani yardımların bölgeye ulaşımını engellemesini "kabul edilemez" olarak niteledi.

Bu durumun acilen sona ermesi gerektiğini belirten Barrot, "Bu, insan onuruna yönelik ciddi bir saldırı, uluslararası hukukun tüm kurallarının kesin ihlalidir ve Fransa'nın bağlı olduğu İsrail'in güvenliğine terstir çünkü rüzgar eken fırtına biçer." ifadelerini kullandı.

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"Gazzelilerin acısını görmezden gelemeyiz." diyen Bakan Barrot, Hollanda'nın AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nı gözden geçirilmesi teklifini desteklediklerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, "Bu anlaşmalar ne İsrail'in ne de Avrupa Birliği'nin sonlanmasından çıkar sağlamayacağı siyasi ve ticari boyutları içeriyor ama (Gazze'de) sivillerin durumu bizi (bu konuda) ileri gitmeye zorluyor." dedi.

Öte yandan Barrot, Filistin devletini tanıma kararlılıklarını yineledi.

İspanya ve İrlanda'nın ardından Hollanda da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının AB ile imzalanan ve insan haklarına ilişkin maddeler de içeren ticaret anlaşmalarını ihlal edip etmediğinin acilen incelenmesini talep etmişti.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması

Haziran 2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyor.

AB-İsrail ticaret hacmi 2022'de 46,8 milyar avro düzeyine ulaştı ve AB, İsrail'in en büyük ticaret ortağı haline geldi.

İspanya ve İrlanda Şubat 2024'te, İsrail'in insan hakları ve demokratik ilkelere saygı duymasını başat koşan 2. maddeye atıfta bulunarak, "acilen gözden geçirilmesini" talep etmişti.

Bunun ardından Şubat 2025'te İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın katılımıyla düzenlenen Ortaklık Konseyi'nin ardından Brüksel-Tel Aviv ilişkilerinin "olduğu gibi" devam edeceği sinyali verilmiş ve anlaşmanın gözden geçirilme talebine ilişkin herhangi bir karar çıkmamıştı.

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