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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 299 oldu

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 27.03.2020
Fransa'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 299 oldu Fotoğraf: Geoffroy Van Der Hasselt/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi.

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