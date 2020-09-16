Euro
8.87
Dolar
7.51
BIST 100
1,107.11
Altın
1,959.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yusuf Özcan   | 16.09.2020
Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 784 artışla 404 bin 888'e yükseldi. 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 45'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 803'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 819 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 444 artışla 90 bin 335'e yükseldi.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

81 okul kapatıldı

Öte yandan, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yaptığı açıklamada, öğrencilerde Kovid-19'a rastlanmasının ardından kapatılan okul sayısının 81'e yükseldiğini belirtti.

Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da bir süre önce tespit edilen 10 bin 561 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a karşı aşıdan daha garantili
Beyaz Saray: Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Kovid-19 stratejimiz olmadı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 1771 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 63 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Bugün biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz

Benzer haberler

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa, terör örgütü PKK üyesini Türkiye'ye sınır dışı etti

Fransız siyaset bilimci Saint-Prot: Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek hata yapıyor

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransız L'Opinion gazetesi : Fransa Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeli

Fransız L'Opinion gazetesi : Fransa Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürmeli
Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 6 bin 158 Kovid-19 vakası tespit edildi