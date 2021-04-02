Fransa'da son 24 saatte 50 bin 659 Kovid-19 vakası belirlendi
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 314 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 95 bin 976'ya çıktı.
Paris
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Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 50 bin 976 artışla 4 milyon 695 bin 82'ye yükseldi.
Hastanelerde 5 bin 109'u yoğun bakımda olmak üzere, 28 bin 581 kişinin tedavisi sürerken bu sayılar yükselmeye devam ediyor.
Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 8 milyon 806 bin 108'e çıktı, bunlardan 2 milyon 956 bin 205'ine ikinci doz aşı uygulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.