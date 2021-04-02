Euro
9.58
Dolar
8.13
BIST 100
1,426.56
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 50 bin 659 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 314 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 95 bin 976'ya çıktı.

Yusuf Özcan   | 02.04.2021
Fransa'da son 24 saatte 50 bin 659 Kovid-19 vakası belirlendi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 50 bin 976 artışla 4 milyon 695 bin 82'ye yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 109'u yoğun bakımda olmak üzere, 28 bin 581 kişinin tedavisi sürerken bu sayılar yükselmeye devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 8 milyon 806 bin 108'e çıktı, bunlardan 2 milyon 956 bin 205'ine ikinci doz aşı uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi
Fransa'da son 24 saatte 50 bin 659 Kovid-19 vakası belirlendi
Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 769 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi

Moldova'da Kovid-19 nedeniyle yeniden ilan edilen OHAL kapsamında tedbirler sertleştirildi

Fransa'da son 24 saatte 50 bin 659 Kovid-19 vakası belirlendi

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 769 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 130 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden dini liderlerden Kovid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi

ABD Başkanı Biden dini liderlerden Kovid-19 aşısına teşvik konusunda yardım istedi