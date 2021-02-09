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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 317 artışla 3 milyon 341 bin 365'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 09.02.2021
Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 460 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 317 artışla 3 milyon 341 bin 365'e yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 460 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 79 bin 423'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 363'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 37 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1016 artışla 233 bin 993'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 920 bin 64'e yükseldi.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, kameraların karşısında Kovid-19 aşısı vuruldu.

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