Euro
9.00
Dolar
7.41
BIST 100
1,540.21
Altın
1,855.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 449 kişi yaşamını yitirdi.

Yusuf Özcan   | 25.01.2021
Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 240 artışla 3 milyon 57 bin 857'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 73 bin 494'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 41'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 924 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 743 artışla 217 bin 708'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 92 bin 958'e çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın
Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 72 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti

Benzer haberler

DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek

BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek
Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği uyarısı
Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı

Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı