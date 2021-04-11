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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 43 bin 284 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 43 bin 284 vaka kaydedildi.

Yusuf Özcan   | 11.04.2021
Fransa'da son 24 saatte 43 bin 284 Kovid-19 vakası görüldü

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 98 bin 605'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 43 bin 284 artışla 5 milyon 23 bin 785'e yükseldi. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38 bin 301 oldu.

Hastanelerde 5 bin 769'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 238 kişinin tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 17 Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Açıklamada son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı paylaşılmadı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 10 milyon 745 bin 234'e çıktı, bunlardan 3 milyon 684 bin 788'ine ikinci doz uygulandı.

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