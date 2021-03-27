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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka kaydedildi.

Yusuf Özcan   | 27.03.2021
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 Kovid-19 vakası tespit edildi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 304 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 594 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 94 bin 302'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 41 bin 869 artışla 4 milyon 465 bin 956'ya yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 766'sı yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 242 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1455 artışla 288 bin 62'ye ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 8,1 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 7 milyon 519 bin 740'a çıktı, bunlardan 2 milyon 653 bin 261'ine ikinci doz aşı uygulandı.

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