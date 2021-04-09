Fransa'da son 24 saatte 41 bin 243 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 98 bin 395'e çıktı.
Paris
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Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 41 bin 243 artışla 4 milyon 980 bin 501'e yükseldi.
Hastanelerde 5 bin 757'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 326 kişinin tedavisi sürerken bu sayılar da yükselmeye devam ediyor.
Aşılanların sayısı 10,5 milyonu geçti
Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 10 milyon 507 bin 294'e çıktı, bunlardan 3 milyon 601 bin 263'üne ikinci doz aşı uygulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.