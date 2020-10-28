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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 36 bin 437 vaka görüldü, 244 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 785'e ulaştı.

Yusuf Özcan   | 28.10.2020
Fransa'da son 24 saatte 36 bin 437 Kovid-19 vakası kaydedildi

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 36 bin 437 vaka görüldü.


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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 244 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 785'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 36 bin 437 artışla 1 milyon 235 bin 132'ye yükseldi.

Son 7 günde tedavi altına alınan 15 bin 177 kişiden 2 bin 145'inin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,6'ya ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmişti.

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