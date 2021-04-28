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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Yusuf Özcan   | 28.04.2021
Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ile-de-France

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 324 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 103 bin 947'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 31 bin 539 artışla 5 milyon 565 bin 852'ye yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 879'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 911 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1704 artışla 336 bin 281'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 14 milyon 874 bin 991'e çıktı, bunlardan 6 milyon 61 bin 920'sine ikinci doz uygulandı.

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